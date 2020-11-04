Появился детальный прогноз на матч «Барселона» – «Динамо»

Главное: Появился прогноз на матч «Барселона» – «Динамо». Каковы шансы киевлян?

Детали: Уже сегодня на «Камп Ноу» в Каталонии пройдет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на этот поединок.

В нашу команда не верят: на победу подопечных Мирчи Луческу ставят лишь 36 к 1.

Вероятность победы хозяев оценивается как 1,07 к 1, а на ничью ставят 11 к 1.

При этом самым вероятным исходом встречи называют победу «Барселоны» со счетом 3-0 (5,5 к 1).

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