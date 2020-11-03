Финальный букмекерский рейтинг: Трамп все же проиграл выборы?

Главное: У Дональда Трампа еще немного вырос рейтинг. Но Джо Байден сильно оторвался.

Детали: Уже 3 ноября США будут выбирать нового президента. Появился последний рейтинг экспертов из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Специалисты считают, что Дональд Трамп все же не останется на второй срок – на его победу ставят всего 2,4 к 1.

Шансы на успех же Джо Байдена оцениваются как 1,61 к 1.

Отметим, что за последние дни букмекерский рейтинг действующего главы государства немного подрос, однако отрыв от демократа остается внушительным.

В тему: 31 октября 2020 года мы писали, что перед выборами у Трампа неожиданно начал расти рейтинг.