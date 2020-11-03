WhatsApp запускает очень полезную функцию

Главное: WhatsApp объявил о запуске новой функции. Стало известно, в чем ее суть.

Детали: Мессенджер WhatsApp заявил о запуске для своих пользователей новой функции. Речь идет о возможности отправлять исчезающие сообщения.

Разработчики говорят: «Каждый человек сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения».

При этом отмечается: «Исчезающие сообщения не гарантируют приватности, так как оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp».

Ожидается, что новинка появится в одном из ближайших обновлений и будет доступна на всех платформах.

В тему: 23 октября 2020 года мы писали, что WhatsApp пообещал своим пользователям еще одну полезную функцию.