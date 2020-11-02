Украинцев хотят «бить по карману» за неношение масок в общественных местах

Главное: Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов предлагает ввести штрафы за неношение защитных масок в общественных местах. Сумма штрафа может составить от 170 до 255 гривен.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов просит Верховную Раду рассмотреть введение штрафа от 170 до 255 гривен за неношение защитных масок в общественных местах. Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп, сообщают «Українськi Новини».

«Я получил письмо от министра здравоохранения... по законопроекту № 3891, он связан с увеличением ответственности за неношение масок... Министр просит включить этот вопрос на этой пленарной неделе», — сказал он.

Профильный комитет правоохранительной деятельности намерен рассмотреть данный законопроект в среду, 4 ноября.

Документом предлагается ввести штраф в размере от 170 до 255 гривен (10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан) за неношение защитных масок гражданами в общественных местах и транспорте.

В тему: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте. Соответствующий законопроект подан в Верховную Раду.