Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Школы и детсады в Киеве продолжают закрывать на карантин

Школы и детсады в Киеве продолжают закрывать на карантин

Агата Кловская
02.11.20 15:08
947
Школы и детсады в Киеве продолжают закрывать на карантин

Главное: Восемь школ в Киеве закрыли на карантин. Также временно не работают девять детсадов.

Детали: Из-за пандемии коронавируса в Киеве продолжают закрывать школы и детские сады. Подробности поведали в КГГА.

Отмечается, что на карантин были закрыты восемь школ и девять детсадов.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 школах столицы.

Всего на сегодняшний день по официальным данным болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов.

Кроме этого закрыты 103 группы для малышей, а посещаемость детских садов чуть более 52%.

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве.

Тэги: Киев, общество, карантин, дети, школы, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров
30.10.20 16:08

Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве

Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
02.11.20 12:48
1178
Последние новости
02.11.20 16:55

Стало известно, когда премьер Шмыгаль придет с отчетом в Раду
02.11.20 16:23

Сын Стуса: Медведчук – серьезный политик, который написал половину законов Украины
02.11.20 16:16

Столичный Дворец спорта переоборудуют под госпиталь для пациентов с Covid-19
02.11.20 16:11

В УПЦ рассказали, для чего нужны уставные церковные нормы
02.11.20 15:56

Митрополит Антоний рассказал, как каждый может улучшить мир, оставаясь собой
02.11.20 15:10

В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
02.11.20 15:08

Школы и детсады в Киеве продолжают закрывать на карантин
Фото и Видео
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
В Одессе произошло жуткое убийство
В Одессе произошло жуткое убийство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
В Англии открылся очень милый парк с важной миссией
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Неуправляемый автомобиль разбросал людей на Майдане, как кегли
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.