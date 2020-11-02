Школы и детсады в Киеве продолжают закрывать на карантин

Главное: Восемь школ в Киеве закрыли на карантин. Также временно не работают девять детсадов.

Детали: Из-за пандемии коронавируса в Киеве продолжают закрывать школы и детские сады. Подробности поведали в КГГА.

Отмечается, что на карантин были закрыты восемь школ и девять детсадов.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 школах столицы.

Всего на сегодняшний день по официальным данным болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов.

Кроме этого закрыты 103 группы для малышей, а посещаемость детских садов чуть более 52%.

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве.