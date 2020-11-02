Стало известно о последних днях жизни Шона Коннери

Главное: Стало известно, как провел свои последние дни актер Шон Коннери. Об этом поведала его вдова.

Детали: Вдова актера Шона Коннери художница Мишелин Роквебрун поведала о его последних днях жизнь. Напомним, он скончался в возрасте 90 лет в минувшие выходные.

Женщина призналась: «В последние месяцы он страдал деменцией, что усугубило его состояние».

Она говорит: «Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли. Все это время я была рядом с ним, пока он тихо не умер во сне. Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел».

Актер умер в столице Багамских островов городе Нассау.

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