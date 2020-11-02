Небесная канцелярия подготовила украинцам приятный сюрприз

Главное: Дожди в Украине скоро стихнут. Прогноз синоптиков.

Детали: В Гидрометцентре обещают, что дождливая погода в Украине стихнет в ближайшие дни. Появился прогноз синоптиков.

Ожидается, что осадки начнут отступать со среды, 4 ноября, а уже в четверг по всей стране установится малооблачная сухая погода.

Днем будет плюс 8-16, а ночью 3-10 тепла.

В Киеве обойдется без дождей: днем обещают 9-11 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды:

В тему: 30 октября 2020 года мы писали, что синоптики рассказали, когда в Киеве прекратятся дожди.