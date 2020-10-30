Один из главных участников конституционного скандала подал в отставку и намекнул, что покинет Украину

Главное: Судья-докладчик КСУ по антикоррупционному делу Игорь Слиденко объявил о скорой отставке из-за давления неназванного лица из Офиса президента Украины. При этом он дал понять, что после отставки не намерен оставаться в Украине.

Детали: Судья-докладчик Конституционного суда Украины по резонансному делу об отмене антикоррупционной реформы Игорь Слиденко заявил о давлении из Офиса президента Украины. «Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы», — рассказал он на брифинге 30 октября, не уточнив, кто именно оказывал давление.

Как сообщает «Украинская правда», на следующий день после этого он написал заявление об отставке. На данный момент оно еще не было рассматрено, но он «уже почти не судья» КС.

В этой связи Слиденко выразил мнение, что электронное декларирование само по себе соответствует Конституции, но в закон о Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции просто необходимо внести изменения. В частности, убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что «это полномочия советской прокуратуры».

При этом Слиденко признал, что не внес вовремя изменения в свою декларацию о доходах за прошлый год. Однако, по его словам, это произошло из-за того, что на Новый год он находился за рубежом и физически не мог внести изменения в декларацию вовремя.

Судья также намекнул, что не намерен оставаться в Украине после отставки.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.