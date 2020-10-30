Главное: Старший тренер «Динамо» U21 Юрий Мороз заболел коронавирусом. Появилось сообщение клуба.

Детали: Коронавирус вновь проник в киевское «Динамо». Как стало известно в пятницу, 30 октября, им заболел старший тренер команды U21 Юрий Мороз.

В сообщении сказано, что он не будет руководить действиями своих подопечных в сегодняшнем матче молодежного первенства против «Днепра-1».

Также информируют: «Юрий Леонтьевич получил положительный тест на COVID-19».

Кроме этого подчеркивают: «Болезнь протекает без симптомов, тренер находится на самоизоляции и держит связь с командой по телефону».

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