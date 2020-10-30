Стало известно, где «живет» коронавирус

Главное: Где лучше всего размножается коронавирус? Ответ дали ученые.

Детали: Ученые из США выяснили, где лучше всего себя «чувствует» коронавирус. Их цитирует издание medRxiv.

Американские исследователи говорят, что коронавирус легче всего размножается во рту.

Они поясняют: «Ротовая полость – особенно слюнные железы, язык и миндалин – является одним из наиболее «удачных» мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения».

Эксперты отмечают: «Увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие».

Также сообщается: «Возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому – при кашле или разговоре».

Признаки же заразы – это потеря вкуса и продолжительная сухость во рту.

В тему: 26 октября 2020 года мы писали, что разгадана одна из тайн коронавируса.