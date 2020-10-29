«Слуга народа» потратила на выборы в Киеве столько же, сколько ушло на все антисептики для школ

Главное: Самая дорогая рекламная кампания среди всех кандидатов на должность мэра Киева оказалась у кандидата от партии «Слуга народа» Ирины Верещук. Самая дешевая — у представителя «Экологической альтернативы» Егора Фирсова.

Детали: Гражданская сеть «ОПОРА» проанализировала финансовые отчеты 8 из 20 кандидатов на должность городского головы Киева. Как сообщается на официальном сайте организации, больше всего денег на кампанию потратила кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук — 22 млн 143 тыс. 753 грн. Из них 95,7 тыс. грн ушли на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 млн грн — использование СМИ, 1,3 млн грн — на размещение материалов предвыборной агитации в интернете и 5,7 млн грн — на наружную рекламу.

Кандидат от «Голоса» Сергей Притула, по данным активистов, потратил на кампанию 13 млн 352 тыс. 594 гривен. Андрей Пальчевский — 2 млн 577 тыс. 879 гривен, Николай Томенко — 414 тыс. 894 грн, Михаил Поживанов — 282 тыс. 300 грн, Сергей Гусовский — 250 тыс. гривен, Александр Попов — 157 тыс. 652 грн.

В то же время кандидат от партии «Экологическая альтернатива» Егор Фирсов заявил, что на счет избирательного фонда кандидата не поступало средств, поэтому не было и расходов.

При этом представители «ОПОРЫ» зафиксировала рекламу Фирсова в Facebook на сумму около $2 тыс.

Отметим, что за время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 Киевская городская государственная администрация потратила 23,3 млн грн на обеспечение средствами индивидуальной защиты и антисептиками учреждение общего среднего образования.

В тему: По данным главы штаба действующего городского головы Киева Оксаны Продан, Виталий Кличко на выборах набрал почти 51% и побеждает уже в первом туре. При этом официальных результатов пока нет.