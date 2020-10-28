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Новости > Стали известны официальные результаты парламентских выборов на Черниговщине

Стали известны официальные результаты парламентских выборов на Черниговщине

Автор: «Фраза»
28.10.20 09:52
1008
Стали известны официальные результаты парламентских выборов на Черниговщине

Главное: Кандидат в одномандатном избирательном округе № 208 на Черниговщине от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду представителя Радикальной партии Олега Ляшко.

Детали: По результатам подсчета 100% протоколов с участков в одномандатном избирательном округе № 208, победу на довыборах в Верховную Раду Украины одержал представитель «Слуги народа» Анатолий Гунько. По данным с официального сайта Центральной избирательной комиссии, за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21245 голосов).

Его главного оппонента, лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, поддержали 31,78% избирателей (19799 голосов).

На третьем месте с результатом 26,68% оказалась самовыдвиженец Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата группы «Доверие» Валерия Давиденко). За нее свои голоса отдали 16595 избирателей.

Отметим, что однофамильцы кандидата от «Слуги народа» Анатолий Гунько и Игорь Гунько совместно набрали более 4% голосов (2,81% и 1,41% соответственно).

Ведомости о подсчете голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №208

В тему: 25 октября в Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду, назначенные после смерти народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.

Тэги: Верховная Рада Украины, выборы, Олег Ляшко, политика, Черниговская область, новости Украины, Слуга народа, Валерий Давиденко, результаты выборов, Бахмач, Анатолий Гунько, Людмила Давиденко

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