Около 10% участковых избиркомов до сих пор не подсчитали голоса

Главное: 91% от общего количества образованных участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов и передали протоколы в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Детали: По состоянию на 12:00 27 октября 2020, почти 26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательных комиссий. Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, полностью этот процесс завершен лишь в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Кроме того, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии. В частности, в 15 областях Украины районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов. В 9 регионах 9 протоколов получили областные ТИК.

В ЦИК также отметили, что именно районные и областные ТИК на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

В тему: По официальным данным, в местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

На данный момент известно лишь о двух городских головах, которые переизбрались на новый срок в первом же туре — это мэры Кременчуга Виталий Малецкий и Горишних Плавней Дмитрий Быков.