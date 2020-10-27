Налоговая Донетчины: разрушены схемы почти на 62 миллионов гривен

Донецькі податківці продовжують цілеспрямовану роботу щодо виявлення і руйнування схем ризикового податкового кредиту.

Так, за результатами моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування з періодом виписки «вересень 2020 року» фахівцями податкової служби Донеччини було виявлено 135 несумлінних суб’єктів господарювання, які відповідали критеріям ризиковості платників податку на додану вартість, чим було упереджено формування та розповсюдження схемного податкового кредиту у розмірі 61,6 млн гривень.

Як прокоментувала Ірина Долозіна, в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області, боротьба зі схемами – це захист не лише українського бюджету від недонадходжень коштів, які знаходяться в тіні, а й захист чесного бізнесу від недобросовісної конкуренції.