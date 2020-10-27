В НАТО озвучили условия для Украины

Главное: Для получения Плана действий по членству в НАТО Украине необходимо, в частности, реформировать Службу безопасности и принять новый закон о государственной тайне.

Детали: В Организации Североатлантического договора озвучили условия получения Украиной Плана действий по членству через несколько лет. Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от фракции «Слуга народа» Егор Чернев, для этого нам необходимо провести ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами.

По его словам, реформы, которые должна провести Украина для получения ПДЧ, охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасностные и правовые аспекты. «Прежде всего, это, конечно, реформа СБУ, внедрение парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новый закон о государственной тайне», — написал Чернев после онлайн-общения с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

«Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс», — заключил Чернев, призвав «меньше слушать пророссийских пропагандистов и доморощенных „всепропальщиков“».

Между тем, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью «Европейской правде» напомнил, что «правила НАТО таковы, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война — независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой». По его словам, прежде всего препятствием для вступления Украины в Альянс является конфликт на Донбассе. Однако добавил, что крымский вопрос тоже может стать проблемой.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно: «Конечно, до членства». «Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украине тоже надо понимать. У Литвы это заняло 10 лет», — заключил дипломат, призвав не фокусироваться на этом, а продолжать реформы.

В тему: 24 ноября 2019 года помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. выступая на форуме по международной безопасности в Галифаксе, заявил, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, поскольку наша страна находится в состоянии войны с Россией.

Прогнозы экспертов о том, есть ли у Украины шансы на членство в НАТО, читайте здесь.