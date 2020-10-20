Лига чемпионов: «Динамо» начинает с неудачи против «Ювентуса»

Главное: В первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома принимало туринский «Ювентус». Подопечные Мирчи Луческу проиграли со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 20 октября, состоялись стартовые поединки группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо», вернувшись на эту стадию спустя много лет, принимало на своем поле грозный туринский «Ювентус».

Как и ожидалось, киевляне со стартовых минут отдали инициативу сопернику, и итальянцы несколько раз могли этим пользоваться. В частности, был близок к успеху Кьеза, но великолепно сыграл Бущан. Спустя некоторое время уже страж ворот киевлян ошибся на выходе, но немного не повезло Кьелини. Плюс опасно пробивал пяткой Кулусевски, но и здесь выручил Бущан.

В свою очередь киевляне ни разу так и не потревожили Щесны. Да, был момент, когда поляк со своим же защитником не разобрались в ситуации, но игроки «Динамо» не смогли воспользоваться этой оплошностью гостей. Как бы то ни было, а первый тайм завершился безрезультативной ничьей.

Впрочем, едва началась вторая половина встречи, как гости таки вышли вперед. Кьеза слева обыграл Кендзеру, прострелил на Рэмзи, тот пяткой отдал под удар Кулусевски, но Бущан парировал его удар. И все же первым на отскоке был Мората, который и открыл счет в поединке.

После пропущенного гола наставник киевлян Мирча Луческу сделал несколько замен, и хозяева поля забегали намного активнее. У ворот «Ювентуса» временами возникало напряжение, но все же за пять минут до финального свистка киевляне пропустили контратаку, которую точным ударом завершил Мората, оформив «дубль».

В концовке встречи «динамовцы» пошли на откровенный штурм, но, увы, хотя бы один гол им отыграть не удалось. В итоге поражение 0:2. Впрочем, стыдно за него быть не может, поскольку команда пыталась играть.

В тему: Известный журналист и колумнист «Фразы» Андрей Шахов дал свой прогноз на поединок между «Динамо» и «Ювентусом».