В Донецкой области обнаружена фиктивная продажа табачных изделий в оптовых объемах

Главное управление ГНС в Донецкой области предупредило очередной факт распространения предприятием «рискового» налогового кредита. Как сообщает FromUA, в поле зрения налоговой службы попала деятельность одного из предприятий Донецкой области, которое, несмотря на отсутствие лицензий на право розничной и/или оптовой торговли табачными изделиями, с начала 2020 года осуществило приобретение табачных изделий с объемом НДС больше 8,3 млн грн, в то время как в течение 2020 г реализовано их было только на где-то 2,6 тыс. грн НДС с объема реализации указанных товаров.

Во время более пристального изучения деятельности указанного налогоплательщика было установлено, что последний не имел зарегистрированных в установленном законом порядке мест хранения розничных и/или оптовых партий табачных изделий, а сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, или через которые осуществляется деятельность, предприятием в контролирующие органы не подавались.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и. о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, все признаки указывают на формирование предприятием схемного налогового кредита, которое осуществлялось в системе электронного администрирования НДС путем накопления сумм лимита НДС для дальнейшего распространения контрагентам-покупателям, в том числе предприятиям реального сектора экономики.

С целью оперативной отработки рискового налогового кредита специалисты налоговой службы региона направили соответствующую информацию в ГНС Украины. В результате отработки схема уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость в размере 8,3 млн грн прекращена.