Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Рейтинг Труханова падает: он проиграет во втором туре, – эксперт

Рейтинг Труханова падает: он проиграет во втором туре, – эксперт

Автор: «Фраза»
19.10.20 14:30
545
Рейтинг Труханова падает: он проиграет во втором туре, – эксперт

Выборы мэра Одессы станут одними из наиболее горячих в Украине, а победителя будет определять второй тур. Как сообщает FromUA, такое мнение высказал старший эксперт «Института глобального анализа» Тимофей Кондратьев.

"Сейчас мы наблюдаем явный нисходящий тренд в рейтингах Геннадия Труханова. Во-первых, в начале кампании был большой процент неопределившихся. По последним социологическим исследованиям мы видим, что практически никто не из них не присоединился к Труханову. Во-вторых, от него откололась даже часть его сторонников, чего мы, скажу честно, не могли предвидеть на старте кампании«,- отметил Кондратьев.

Среди причин падения рейтинга действующего мэра, эксперт, прежде всего, назвал появившуюся информацию о сотрудничестве Труханова с экс-президентом Петром Порошенко и их будущей коалиции в Одесском горсовете. Также свою роль сыграло сотрудничество с националистическими организациями, переименование улиц, связанных с историей Великой отечественной войны, и демонтаж памятников, в частности — барельефов маршалу Жукову.

«Очевидно, что информация о союзе с Порошенко для Труханова токсична. Не все помнили, как Труханов клялся в любви к действующему тогда Президенту и говорил, что все позитивное в Одессе случилось только благодаря Петру Алексеевичу. Сейчас оппоненты Труханова начали об этой истории напоминать, — говорит Кондратьев. — Это наложилось на новые данные о том, что Труханов готовит в Одесском горсовете коалицию с ЕС. Такую информацию, кстати, подтвердил и член списка ЕС, протеже Труханова — Ройтбурд, и активист Марк Гордиенко, отвечающий у Труханова за связь с так называемыми „патриотами“. Порошенко для одесситов фигура крайне отрицательная. Отсюда такое тотальное падение рейтинга».

По мнение Кондратьева команда одесского мэра на фоне падения начала осуществлять ряд реанимационных мер. «Мы видим попытки Труханова остановить обвал рейтингов. Так как потери идут в сегменте „пророссийского“ избирателя, то попытались заигрывать именно с ним. Отсюда идея попиариться на якобы возращении некоторых названий улиц. Не думаю, что такая тактика принесет успех — Труханов на своем посту не первый срок, и одесситы уже отметили, что вопросы идеологии действующего мэра интересуют только перед выборами, а в остальное время он сдает позиции Киеву», — подчеркнул эксперт.

Делая прогноз о результате выборов, политолог отметил, что ожидает упорную борьбу во втором туре, которая, вероятно, закончится поражением Труханова. «Сегодня очевидно, что в Одессе будет второй тур. Скорее всего, Труханов выйдет туда с первого места. Но есть большая вероятность его проигрыша в туре втором, так как мы видим стабильное, многомесячное падение рейтинга мэра», — резюмировал Кондратьев.

Тэги:

Комментарии

Статьи

19.10.20 09:10

Ракетные катера Ее Величества в степях Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.10.20 09:28

Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний

В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний
19.10.20 15:43
405
Последние новости
19.10.20 16:55

В NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов
19.10.20 16:34

С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
19.10.20 16:04

В УПЦ назвали возможную легализацию марихуаны в Украине путем к узакониванию наркомафии
19.10.20 15:43

В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний
19.10.20 15:32

В Золочево выселяют детский магазин прихожанина УПЦ из-за его религиозных убеждений
19.10.20 15:18

На Кировоградщине УПЦ отстаивает в суде храм после незаконной перерегистрации сторонниками ПЦУ
19.10.20 15:15

Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Фото и Видео
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.