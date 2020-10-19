Рейтинг Труханова падает: он проиграет во втором туре, – эксперт

Выборы мэра Одессы станут одними из наиболее горячих в Украине, а победителя будет определять второй тур. Как сообщает FromUA, такое мнение высказал старший эксперт «Института глобального анализа» Тимофей Кондратьев.

"Сейчас мы наблюдаем явный нисходящий тренд в рейтингах Геннадия Труханова. Во-первых, в начале кампании был большой процент неопределившихся. По последним социологическим исследованиям мы видим, что практически никто не из них не присоединился к Труханову. Во-вторых, от него откололась даже часть его сторонников, чего мы, скажу честно, не могли предвидеть на старте кампании«,- отметил Кондратьев.

Среди причин падения рейтинга действующего мэра, эксперт, прежде всего, назвал появившуюся информацию о сотрудничестве Труханова с экс-президентом Петром Порошенко и их будущей коалиции в Одесском горсовете. Также свою роль сыграло сотрудничество с националистическими организациями, переименование улиц, связанных с историей Великой отечественной войны, и демонтаж памятников, в частности — барельефов маршалу Жукову.

«Очевидно, что информация о союзе с Порошенко для Труханова токсична. Не все помнили, как Труханов клялся в любви к действующему тогда Президенту и говорил, что все позитивное в Одессе случилось только благодаря Петру Алексеевичу. Сейчас оппоненты Труханова начали об этой истории напоминать, — говорит Кондратьев. — Это наложилось на новые данные о том, что Труханов готовит в Одесском горсовете коалицию с ЕС. Такую информацию, кстати, подтвердил и член списка ЕС, протеже Труханова — Ройтбурд, и активист Марк Гордиенко, отвечающий у Труханова за связь с так называемыми „патриотами“. Порошенко для одесситов фигура крайне отрицательная. Отсюда такое тотальное падение рейтинга».

По мнение Кондратьева команда одесского мэра на фоне падения начала осуществлять ряд реанимационных мер. «Мы видим попытки Труханова остановить обвал рейтингов. Так как потери идут в сегменте „пророссийского“ избирателя, то попытались заигрывать именно с ним. Отсюда идея попиариться на якобы возращении некоторых названий улиц. Не думаю, что такая тактика принесет успех — Труханов на своем посту не первый срок, и одесситы уже отметили, что вопросы идеологии действующего мэра интересуют только перед выборами, а в остальное время он сдает позиции Киеву», — подчеркнул эксперт.

Делая прогноз о результате выборов, политолог отметил, что ожидает упорную борьбу во втором туре, которая, вероятно, закончится поражением Труханова. «Сегодня очевидно, что в Одессе будет второй тур. Скорее всего, Труханов выйдет туда с первого места. Но есть большая вероятность его проигрыша в туре втором, так как мы видим стабильное, многомесячное падение рейтинга мэра», — резюмировал Кондратьев.