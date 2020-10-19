Погода готовит украинцам очень приятный сюрприз

Главное: В Украине ожидается потепление. Дожди стихнут.

Детали: Нынешнее похолодание в Украине скоро завершится, а на смену ему вернется теплая погода. Такой прогноз на эту рабочую неделю, 19-23 октября, дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что воздух начнет прогреваться уже с четверга, а к пятнице по стране установится приятная малооблачная погода: днем будет плюс 13-20, а ночью ожидается 4-13 тепла.

В Киеве будет сухо: днем прогнозируют 15-17 тепла, а ночью плюс 6-8.

Карта погоды:

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что украинцам рассказали о погоде в начале этой недели.