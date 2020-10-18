Ломаченко проиграл Лопесу по очкам и потерял все свои боксерские пояса

Главное: Решением судей украинский боксер Василий Ломаченко проиграл самый важный поединок в его карьере, а американец Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Детали: 18 октября в Лас-Вегасе в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе сошлись чемпион мира WBC (франчайзинговый), WBA Super, WBO Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес из США (15–0, 13 КО).

Как верно отмечают СМИ, поединок с Теофимо Лопесом стал самым сложным для Ломаченко на профессиональном ринге.

Ломаченко тяжело входил в поединок, позволив Теофимо Лопесу забрать стартовые раунды. К середине боя букмекеры, считавшие Ломаченко безоговорочным фаворитом перед стартом, изменили коэффициенты в пользу американца.

Начиная с 8-го раунда Ломаченко включился. Для победы ему нужно было отправить Лопеса в нокдаун, но сделать этого он не сумел.

Итог: решением судей (116–112, 119–109, 117–111) Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.