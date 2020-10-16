В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса

Главное: Смертность от коронавируса вырастит в несколько раз. Такой прогноз дали в ВОЗ.

Детали: Директор Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону Ханс Клюге сделал страшный прогноз. Он заявил, что смертность от коронавируса в Европе возрастет в четыре-пять раз по сравнению с апрельскими показателями.

Эксперт говорит: «Сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в два-три раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз».

Он отметил: «Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний выявляют у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов».

Специалист говорит: «Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности».

Медицинский чиновник утверждает: «Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизм: в случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в четыре-пять раз выше, чем в апреле».

Кроме этого представитель ВОЗ резюмировал: «Нам необходимо введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах. Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться».

В тему: 13 октября 2020 года мы писали, что в ВОЗ сделали сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса.