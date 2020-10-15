В ОПУ не стали ждать еще три дня и озвучили все вопросы Зеленского к народу

Главное: В Офисе Президента Украины озвучили все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом пятый вопрос еще обсуждается.

Детали: Раскрыты все пункты всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка, последний из них еще пока обсуждается.

На данный момент известны следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник, опросный лист будет распечатан на офсетной бумаге с плотностью 80г/м2. Также готовятся 30 тыс. урн для их сбора.

В тему: 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что опрос не будет иметь юридической силы. Волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов СМИ указывали легализацию конопли и утверждали, что среди них не будет «спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

14 октября Зеленский задал первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». На следующий день второй — «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

По данным представителя фракции «Слуга народа» Василия Мокана, для организации опроса будут напечатаны 5 млн опросных листов, которые внешне будут напоминать избирательные бюллетени.