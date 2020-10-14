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Новости > Фальшивомонетчики в Индии устроили «золотой дождь»

Фальшивомонетчики в Индии устроили «золотой дождь»

Александр Панько
14.10.20 11:42
336
Фальшивомонетчики в Индии устроили «золотой дождь»

Главное: Слух о дожде из золота парализовал транспортную артерию в индийском городе Бангалор. По данным местных полицейских, информация о золоте, на самом деле, является фейком, запущенным местными фальшивомонетчиками.

Детали: Слух о дожде из золотых монет вызвал переполох в окрестностях индийского города Бангалор, штат Карнатака. Как сообщает Lenta.ru, на кадрах, снятых очевидцем, собравшаяся на улице толпа кладоискателей перекрыла проезжую часть. Одни высматривали золото на обочине, другие затеяли раскопки в надежде найти его под землей.

Несколько человек действительно отыскали крохотные монетки из металла, напоминающего золото и отправили их на анализ.

В то же время полицейские, пытавшиеся сдержать толпу, заявили, что найденные монеты не падали с неба и, вероятнее всего, являются подделкой. В округе орудуют банды фальшивомонетчиков, которые могли выбросить часть своего товара возле дороги. А источником слухов могли стать сообщения местного телевидения о дожде из золота, который якобы прошел в индийском городе Сурат, штат Гуджарат.

В тему: В конце 2009 года в Одессе прошел дождь из летучих мышей, которые падали с неба прямо на головы горожанам.

*Человек

Тэги: Индия, дождь, мир, золото, фальшивомонетчик, курьезы

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