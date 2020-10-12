Накануне местных выборов Кабмин опубликовал атлас нового территориального устройства Украины

Главное: Министерство развития общин и территорий опубликовало атлас нового административно-территориального устройства Украины, принятого летом текущего года.

Детали: В Украине издали «Атлас административно-территориального устройства Украины», который отражает новое деление на районы и территориальные общины. Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по общинах каждого нового района каждой области.

«В 2020 году мы закончили важный этап реформы — создали по всей стране новые общины и новые районы, границы и состав которых вы найдете в этом Атласе. Впереди намного более сложная работа — сделать эти общины успешными», — заявил в этой связи заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негоды

Ознакомиться с электронной версией атласа можно здесь.

В тему: 17 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла постановления о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых.

Напомним: 25 октября в Украине должны пройти местные выборы.