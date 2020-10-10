Когда пешеход должен пропустить авто: Верховный суд дал разъяснение

Главное: Преимущество у пешехода появляется только тогда, когда он ступил на пешеходный переход. Верховный Суд Украины разъяснил, когда пешеход обязан пропустить авто, даже на «зебре».

Детали: Если при приближении машины пешеход находится на тротуаре перед переходом, то преимущество в движении имеет именно автомобиль. 3 года назад в Чернигове правоохранители оштрафовали водителя на 255 грн за то, что он не пропустил пешехода. Водитель подал апелляцию, которая впоследствии пошла на рассмотрение в Верховный суд.

Полиция считала, что водитель нарушил пункт 18.1 ПДД о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств и первую часть 122-й статьи КоАП, а именно — превышение установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что Верховный суд Украины признал, что пешеходы действительно имеют преимущество перед машинами, но именно тогда, когда они уже ступили на зебру. Если же пешеходы стоят перед переходом или идут в его сторону, то они не имеют преимущества перед транспортом. В таком случае пешеходы должны ждать, пока автомобиль проедет.

«Решение ВСУ является прецедентом и позволит впредь избежать наказания за непредоставление преимущества пешеходам, если они не находятся на „зебре“», — отметил эксперт.

В тему: Несколько дней назад в Киевской области в городе Бровары произошло смертельное ДТП. Там пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил двух женщин, одна из которых умерла.