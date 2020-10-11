Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Ученые доказали, что в Железном веке агрессоры на Пиренеях не жалели ни женщин, ни детей

Ученые доказали, что в Железном веке агрессоры на Пиренеях не жалели ни женщин, ни детей

Александр Панько
11.10.20 11:08
1366
Ученые доказали, что в Железном веке агрессоры на Пиренеях не жалели ни женщин, ни детей

Главное: В Испании обнаружили следы давнего захоронения, которые указывают на то, что в около III в до н. э. на Пиренейском полуострове царило насилие, в ходе которого нападавшие не жалели ни женщин, ни детей.

Детали: Международная группа ученых обнаружила следы массового убийства времен железного века. Как сообщает Lenta.ru, в результате изучения останков скелетов, найденных на раскопках древнего поселения Ла-Хойя, находящегося на территории современной Испании, исследователи обнаружили кости 13 человек, среди которых две девочки-подростка и новорожденная девочка. Все они погибли между 365 и 195 гг до н. э.

При этом археологи отметили особую жестокость расправы, в результате которой одна из жертв была обезглавлена, а одна из девочек была убита после того, как ей отрезали руку — отрубленную конечность с медными браслетами нашли в нескольких метрах от тела. Кроме того, убитых не хоронили, а на некоторых были выявлены следы пожара.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что на деревню пострадавших напали враги, перебили всех местных жителей и подожгли их дома.

Таким образом, считают исследователи, железный век на Пиренейском полуострове был периодом насилия.

Железный век — эпоха в первобытной и раннеклассовой истории человечества, характеризующаяся распространением железных орудий, продолжавшаяся с IX–VII века до н. э. до I века н. э. Термин введен в середине XIX века датским археологом Кристианом Юргенсеном Томсеном.

Период, когда начала распространяться железная металлургия, прошли все страны, однако к железному веку, как правило, относят только те культуры первобытных племен, которые обитали вне владений древних государств, образовавшихся во времена неолита и бронзового века — Месопотамии, Древнего Египта, Древней Греции, Индии, Китая.

В тему: В марте 2018 года в трехстах метрах от берегов Флориды дайверы обнаружили уникальное подводное захоронение.

В середине 2020 года археологи обнаружили на юго-востоке Польши средневековое массовое захоронение детей.

Тэги: мир, история, археология, останки, наука, Испания, насилие, захоронение

Комментарии

Статьи

10.10.20 09:57

Тамплиеры, Ковчег завета и культ Великой матери. Новые открытия в Испании

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.10.20 08:30

Первая победа Германии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Масонство, масоны и живопись
09.10.20 19:06

Масонство, масоны и живопись

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад
11.10.20 13:23
530
Последние новости
11.10.20 14:33

В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
11.10.20 14:06

Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
11.10.20 13:23

Доктор медицинских наук рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад
11.10.20 11:08

Ученые доказали, что в Железном веке агрессоры на Пиренеях не жалели ни женщин, ни детей
11.10.20 07:41

Китайцы создали уникальный смартфон
11.10.20 01:18

Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе
10.10.20 15:04

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса
Фото и Видео
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
В Чернобыльской зоне заметили бабочку размером с птицу
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
Премьер-министр Армении опубликовал доказательства участия террористов в войне в Карабахе
Китайцы создали уникальный смартфон
Китайцы создали уникальный смартфон
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Ливень затопил один из украинских городов
Ливень затопил один из украинских городов
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
fraza.com
Новости блогосферы
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.