Ученые доказали, что в Железном веке агрессоры на Пиренеях не жалели ни женщин, ни детей

Главное: В Испании обнаружили следы давнего захоронения, которые указывают на то, что в около III в до н. э. на Пиренейском полуострове царило насилие, в ходе которого нападавшие не жалели ни женщин, ни детей.

Детали: Международная группа ученых обнаружила следы массового убийства времен железного века. Как сообщает Lenta.ru, в результате изучения останков скелетов, найденных на раскопках древнего поселения Ла-Хойя, находящегося на территории современной Испании, исследователи обнаружили кости 13 человек, среди которых две девочки-подростка и новорожденная девочка. Все они погибли между 365 и 195 гг до н. э.

При этом археологи отметили особую жестокость расправы, в результате которой одна из жертв была обезглавлена, а одна из девочек была убита после того, как ей отрезали руку — отрубленную конечность с медными браслетами нашли в нескольких метрах от тела. Кроме того, убитых не хоронили, а на некоторых были выявлены следы пожара.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что на деревню пострадавших напали враги, перебили всех местных жителей и подожгли их дома.

Таким образом, считают исследователи, железный век на Пиренейском полуострове был периодом насилия.

Железный век — эпоха в первобытной и раннеклассовой истории человечества, характеризующаяся распространением железных орудий, продолжавшаяся с IX–VII века до н. э. до I века н. э. Термин введен в середине XIX века датским археологом Кристианом Юргенсеном Томсеном.

Период, когда начала распространяться железная металлургия, прошли все страны, однако к железному веку, как правило, относят только те культуры первобытных племен, которые обитали вне владений древних государств, образовавшихся во времена неолита и бронзового века — Месопотамии, Древнего Египта, Древней Греции, Индии, Китая.

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