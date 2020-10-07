В воинской части в Вышгороде дедовщина довела до трагедии

Главное: В Вышгороде задержан солдат в воинской части, которого подозревают в жестоком поведении коллеги. В результате инцидента пострадавший скончался.

Детали: Военные прокуроры задержали подозреваемого в избиении солдата воинской части Нацгвардии в Вышгороде, который впоследствии умер. Об этом рассказали Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Как отмечается, инцидент произошел еще 3 октября, а накануне, 6 октября, родители погибшего юноши обратились в массмедиа.

Воинская часть 3027 Нацгвардии Украины расположена в Вышгороде. Здесь, очевидно, процветают неуставные отношения, так называемая «дедовщина». Родители покойного утверждают, что другой солдат заставлял их сына отжиматься, а после ударил ногой в грудь, после чего «у солдата оборвался тромб и он умер». В части произошедшее ЧП подтвердили, однако отказались как-либо прокомментировать.

Родители говорят, что их сын стал жертвой дедовщины, так как он прослужил всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, был на службе уже год.

В военной прокуратуре заявили, что «осуществляют процессуальное руководство, и являются прокурорами в этом производстве». Правда, у них несколько иная информация — якобы парня ударили не ногой, а рукой («нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер», — отметили в прокуратуре).

На сегодня устанавливаются все обстоятельства дела, военнослужащий задержан, детали преступления устанавливаются.

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