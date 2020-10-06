В ВОЗ дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине

Главное: В ВОЗ ожидают, что в ближайшие месяцы число новых случаев коронавируса в Украине превысит 5 тысяч. Об этом заявил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют увеличение новых случаев коронавируса в Украине до 5 тысяч. В ВОЗ объяснили, как предотвратить распространение COVID-19. Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Замедлить распространение COVID-19 сможет разрыв цепи передачи вируса через исследования в области здравоохранения, определение центров распространения и инфицированных групп населения, информирование о риске и повышение осведомленности общественности относительно превентивных мер.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы число случаев превысит 5000», — отметил он.

Ранее он также говорил, что число случаев коронавируса в Украине может вырасти до 9 тысяч за сутки.

По состоянию на 6 октября в Украине выявили 4348 новых случаев коронавируса.

В тему: Коронавирусом в мире могли заразиться 10% всего населения. Такие цифры озвучили в ВОЗ.