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Новости > WhatsApp готовится к масштабному обновлению

WhatsApp готовится к масштабному обновлению

Александр Панько
02.10.20 13:08
540
WhatsApp готовится к масштабному обновлению

Главное: WhatsApp готовит больше обновление. Стало ясно, что изменится в мессенджере.

Детали: Мессенджер WhatsApp готовит большое обновление. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Информируется, что пользователи смогут «навсегда отключить уведомления из определенных чатов».

Бета-версия приложения для Android сейчас уже тестируется.

Также отмечается: «Если какой-то чат утомляет постоянными уведомлениями, пользователь просто отключает их, не выходя из группы. Раньше в WhatsApp эта блокировка работала восемь часов, неделю или год. Теперь, как и в Telegram, уведомления можно отключить навсегда».

Кроме этого ожидается, что «меню «интерфейс хранилища» станет информативнее: список чатов получит строку для поиска, также появится пункт «рекомендации по использованию мультимедиа», который пригодится при редактировании текста и графики перед отправкой».

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что в WhatsApp появилась новая пикантная функция.

Тэги: мир, Интернет, технологии, Whatsapp

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