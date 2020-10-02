WhatsApp готовится к масштабному обновлению

Главное: WhatsApp готовит больше обновление. Стало ясно, что изменится в мессенджере.

Детали: Мессенджер WhatsApp готовит большое обновление. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Информируется, что пользователи смогут «навсегда отключить уведомления из определенных чатов».

Бета-версия приложения для Android сейчас уже тестируется.

Также отмечается: «Если какой-то чат утомляет постоянными уведомлениями, пользователь просто отключает их, не выходя из группы. Раньше в WhatsApp эта блокировка работала восемь часов, неделю или год. Теперь, как и в Telegram, уведомления можно отключить навсегда».

Кроме этого ожидается, что «меню «интерфейс хранилища» станет информативнее: список чатов получит строку для поиска, также появится пункт «рекомендации по использованию мультимедиа», который пригодится при редактировании текста и графики перед отправкой».

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что в WhatsApp появилась новая пикантная функция.