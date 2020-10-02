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Новости > Стало понятно, почему начинать утро с кофе – не самая лучшая идея

Стало понятно, почему начинать утро с кофе – не самая лучшая идея

Агата Кловская
02.10.20 06:29
1106
Стало понятно, почему начинать утро с кофе – не самая лучшая идея

Главное: Кофе с утра может быть вредным для здоровья. Ученые объяснили, почему.

Детали: Британские ученые из университета Бата рассказали о вреде кофе на пустой желудок с утра. Их цитирует издание British Journal of Nutrition.

Исследователи говорят, что напиток до завтрака способен нарушить контроль за уровнем сахара в крови.

Исследователи провели эксперимент, предложив одной группе добровольцев выпить сразу после пробуждения сладкий напиток, равный по содержанию калорий типичному завтраку, а члены второй группы сначала выпивали крепкий черный кофе и лишь спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток.

У людей брали образцы крови, чтобы проверить уровень глюкозы, после чего установили: «Употребление кофе перед завтраком увеличивало сахар в крови на 50%».

Эксперты говорят: «В долгосрочной перспективе такие скачки этого показателя могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, что, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета второго типа».

В тему: 25 сентября 2020 года мы писали, что как перестать есть по ночам.

Тэги: ученые, здоровье, мир, кофе, питание

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