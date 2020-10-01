Митрополит Онуфрий расскажет о путях к Богу

Главное: Есть разные способы приблизиться к Богу, на каждом — человека ожидают испытания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет октября в 06.00 на телеканале «Интер».

«Один идет путем учености, а другой идет путем простоты. Одни выбирают путь супружеской жизни, другие выбирают путь монашеской жизни. И все эти пути ведут человека к Богу. На всех путях есть свои испытания. Кратчайшим путем, который ведет человека к Богу, является путь монашеской жизни», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

Ранее Предстоятель напомнил телезрителям о том, как правильно воспринимать скорби.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как государство должно относиться к Церквям.