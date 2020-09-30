Борат решил вклиниться в выборы президента США

Главное: Фильм «Борат-2» выйдет накануне выборов президента США. Он появится на платформе Amazon.

Детали: Накануне выборов президента США, которые должны пройти 3 ноября, на платформе Amazon выйдет фильм «Борат-2» британского комика Саши Барона Коэна. Уже известно, что лента получила название «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан».

Ожидается, что картина повлияет на расклад сил в битве Дональда Трампа и Джо Байдена.

Американские СМИ сообщают, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии.

Пока не ясно, о чем пойдет речь в картине.

Справка: экспериментальная сатирическая картина «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в 2006 году и буквально взорвала киноиндустрию.

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео.