Как оказалось, пандемия коронавируса интересным образом сказалась на птицах

Главное: Из-за пандемии коронавируса птицы стали петь по-другому. Об этом говорят экологи.

Детали: Американские экологи из Сан-Франциско выяснили о пандемии коронавируса кое-что неожиданное. Как цитирует их phys.org, в последнее время самцы птиц на ее фоне стали петь совершенно иначе.

Эксперты отмечают, что их пении стало «значительно более мягким, чтобы привлечь самок».

Специалисты поясняют: «Шум города заставляет птиц петь намного громче, но после введения ограничительных мер в Сан-Франциско их пение стало мелодичнее и тише примерно на треть, говорится в статье».

Они резюмируют: «Птицы быстро приспосабливаются к переменам в окружающей среде, и предположили, что долгосрочные меры по понижению шумового загрязнения могут привести к большему видовому разнообразию в животном мире».

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