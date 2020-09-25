Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Ветеран АТО отмечает, что УПЦ говорит на неподконтрольных территориях и в Украине, чтобы остановить войну

Ветеран АТО отмечает, что УПЦ говорит на неподконтрольных территориях и в Украине, чтобы остановить войну

Александра Кудрявцева
25.09.20 16:16
492
Ветеран АТО отмечает, что УПЦ говорит на неподконтрольных территориях и в Украине, чтобы остановить войну

Главное: Церковь — единственный незаангажированный институт, который сегодня может вести диалог о мире на Донбассе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал ветеран АТО, кадровый военнослужащий, уроженец Луганской области Вячеслав Шевчук во время пресс-конференции участников Международного форума «Люди мира», которая состоялась 24 сентября в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

«Я очень рад, что инициативой в тех действиях, которые мы делаем, была Церковь, а не политики, поскольку это единственный институт, который сегодня незаангажированный ничем и никем. Поэтому на сегодня на той стороне — государства нет, но единственная структура, институт, который сегодня может вести диалог с двух сторон окопов — это Церковь. Она может говорить здесь, она может говорить там. Нужно находить смыслы и согласие для людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, так и для тех, которые живут на неподконтрольной части», — подчеркнул Вячеслав Шевчук.

По мнению ветерана АТО, многие мирные инициативы не имеют практической реализации, поскольку «во всех этих минских и других переговорных группах отсутствуют наши представители, люди, живущие в зоне конфликта».

«Как остановить эту войну? На мой взгляд, формула очень простая, чтобы победить войну, на которой зарабатывают деньги, нужно привести инвестиционные деньги и поднять экономику, которая сможет перебить те деньги, на которых люди зарабатывают на войне. Должна заработать экономика, должны люди, которые участвуют в конфликте, начать зарабатывать — не на войне! Экономика должна расти, только таким способом мы можем остановить войну! В другом случае, в противном случае — война никогда не остановится», — отметил Вячеслав Шевчук.

Как сообщалось ранее, на открытии форума «Люди мира», который состоялся 21 сентября в Святогорской лавре, участники рассмотрели состояние дел в социальной сфере жизни жителей и переселенцев Донбасса и начали разработку программы действий по восстановлению мирной жизни людей.

По итогам Форума «Люди мира» просят Президента Украины Владимира Зеленского обратиться к лидерам Нормандской переговорной группы, чтобы сделать все возможное для установления мира на Востоке Украины.

Текст обращения к Президенту был обнародован участниками форума 24 сентября на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, участники Форума планируют создание исполнительного органа, который будет представлять проекты и программы в органах государственной власти, местного самоуправления, международных учреждениях и организациях.

Ознакомиться с полной трансляцией Международного гражданского форума «Люди мира» можно тут.

В тему: Нужно восстановить экономику Донбасса и «перебить» деньги, которые люди зарабатывают на войне — пресс-конференция «Люди мира».

 
 
Тэги: мир, Донбасс, УПЦ

Комментарии

Статьи

25.09.20 09:25

Легкие РСЗО: перспективное оружие или тупик?

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.09.20 12:54

Украина в еврокубках: уже без двух команд

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?
24.09.20 18:27

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 25 сентября 2020 года

Главные новости за 25 сентября 2020 года
25.09.20 18:59
85
Последние новости
25.09.20 18:59

Главные новости за 25 сентября 2020 года
25.09.20 16:28

Американцы научились предугадывать инсульт по анализу крови
25.09.20 16:16

Ветеран АТО отмечает, что УПЦ говорит на неподконтрольных территориях и в Украине, чтобы остановить войну
25.09.20 16:14

СМИ утверждают, что некий Вадим Кирничный якобы шантажирует заробитчан
25.09.20 16:08

Стало известно, кто и как будет определять даты каникул в украинских школах
25.09.20 15:33

Ученые рассказали о смертельной опасности толстого живота
25.09.20 15:27

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Фото и Видео
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок
В Киеве на Троещине пылает многоэтажка
В Киеве на Троещине пылает многоэтажка
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.