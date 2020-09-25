Стало известно, кто и как будет определять даты каникул в украинских школах

Главное: В Украине учебные заведения могут сами формировать график обучения. Об этом заявили в Министерстве образования.

Детали: Учебные заведения могут сами формировать график обучения, а также определять даты каникул. Об этом сообщил и. о. министра образования Сергей Шкарлет, передает «Украинская правда».

По совам представителя Минобразования, формирование учебного процесса школами и вузами происходит в зависимости от того, в какую зону — зеленую, желтую, оранжевую или красную, попадает регион.

В ведомстве отмечают, что руководитель учреждения общего среднего образования вправе определять режим работы заведения в рамках смешанных форм обучения.

В период пандемии родители смогут сами выбирать форму обучения для своих детей. Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней.

Отметим, что при определении образовательного процесса школы должны учитывать, что общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней.

В тему: В Украине школам рекомендуют установить новые даты каникул. Связано это с местными выборами.