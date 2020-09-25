В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Главное: Сегодня произошел масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram. Проблемы ощутили и пользователи из Украины.

Детали: В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Так, в пятницу, 25 сентября, около 14:00 у 72% пользователей появились проблемы, связанные с отсутствием подключения, а у 27% — не отправлялись сообщения.

У украинских пользователей сбои наблюдались в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Также Telegram не работает в России и Беларуси.

В ряде европейских государств наблюдаются незначительные перебои в работе мессенджера.

В июне текущего года в работе мессенджера Telegram также произошел сбой. Тогда наиболее серьезные проблемы наблюдались в Украине, РФ и Беларуси. 69 процентов пользователей испытывали проблемы с соединением, еще 28 процентов пользователей не могли отправлять или получать сообщения, а 2 процента вообще не могли зайти в мессенджер.

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что в работе популярных мобильных приложений случился масштабный сбой.

В конце августа у почты Gmail произошел сбой в работе. Проблемы ощутили на себе и в Украине.