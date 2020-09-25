Безработных в Украине станoвится все больше

Главное: На сегодняшний день в Украине насчитывается 1,7 граждан, которые считаются безработными. И этот показатель растет.

Детали: Во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырос на 1,3% — до 9,9%. В первом квартале этот показатель составлял 8,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В настоящее время в Украине зарегистрировано 1,7 миллиона граждан, которые считаются безработными. При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляет 15,6 миллиона человек.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1% — до 8,6% с 8,7%.

Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

По данным Госстата, с начала действия карантина статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев. На конец лета в стране безработных насчитывалось 477,7 тысяч человек — это на 73% больше, чем по состоянию на 31 августа 2019 года.

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