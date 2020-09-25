Цены на нефть демонстрируют стабильный рост. Причины назвали эксперты

Главное: Нефть снова дорожает. Причины роста цен озвучили эксперты.

Детали: Нефть на мировых биржах продолжает стабильный, хоть и небольшой рост. Об этом свидетельствуют пятничные торги.

Так, сегодня цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась еще на 0,55% до 42,17 доллара за баррель, а фьючерсы «легкой» WTI подорожали на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что оживление на рынке и рост цен на «черное золото» во многом связаны с тем, что мир в скором будущем, несмотря на пандемию коронавируса, все же начнет отказываться от жестких карантинных мер, после чего спрос на нефть вырастет еще больше.

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали о том, что эксперты заявили, что мировой рынок нефти ждет коллапс.