Украинским школам разрешили отказаться от оценок на время карантина

Главное: Министерство образования Украины разрешило школам отказаться от традиционного оценивания некоторых предметов. Будет это в том случае, если больше половины уроков проводились дистанционно.

Детали: Во время карантина при проведении дистанционного обучения школам разрешено вместо 12-балльного оценивания некоторых предметов использовать критерий «зачтено» / «не зачтено», если более половины уроков проводились удаленно. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Как отметили в ведомстве, такое оценивание разрешается для следующих предметов: «Физическая культура», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья».

В Минобразования уточняют, что возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена в статье 17 Закона Украины «О среднем образовании».

«В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенную законодательством», — отмечают в МОН.

Также в министерстве разъяснили, что в период карантина в школах могут использовать так называемое смешанное обучение, когда параллельно используется очная и дистанционная форма.

«Такое обучение является одной из многих образовательных технологий и не требует регламентации в нормативных актах», — заявили в Минобразования.

В тему: В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно.