У Билла Гейтса расписались в страшной ошибке

Главное: В компании Microsoft признали свои ошибки. У Билла Гейтса подтвердили, что проблемы с Windows реально существуют.

Детали: В компании Microsoft заявили, что проблемы с операционной системой Windows все же существуют. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

У Билла Гейтса отметили, что проблемы появились у пользователей после того, как они произвели обновления операционной системы.

В сообщении сказано: «Речь идет о системном апдейте KB4571756, после установки которого пользователи стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и отсутствие поддержки Linux, а также сбои в меню «Пуск», а в некоторых случаях – на появление синего экрана».

В Microsoft добавили: «Мы признаем актуальные проблемы Windows и работает над их исправлением. До окончательного решения проблемы программисты компании рекомендовали пользователям удалить апдейт KB4571756 вручную через меню «История обновлений».

В тему: 22 сентября 2020 года мы писали, что Билл Гейтс хочет купить разработчика компьютерных игр нашего детства.