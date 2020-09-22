Билл Гейтс хочет купить разработчика компьютерных игр нашего детства

Главное: Компания Microsoft собирается купить разработчика компьютерных игр ZeniMax Media. Сделка оценивается в 7,5 миллиардов долларов.

Детали: Компания Microsoft Билла Гейтса сообщила о намерении купить известного создателя и разработчика игр ZeniMax Media. Сделка оценивается в 7,5 миллиардов долларов.

Отмечается, что предложение было сделано в понедельник, 21 сентября.

ZeniMax Media является материнской компанией для Bethesda Softworks – одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр. Среди самых известных – DOOM и Fallout.

Ожидается, что поглощение произойдет во второй половине 2021 финансового года после получения одобрения со стороны необходимых регулирующих органов США.

Справка: Компания ZeniMax Media была основана в 1999 году, в ней трудятся более двух тысяч людей. Офисы разработчиков действуют не только в США, но также в Европе, Азии и Австралии.

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