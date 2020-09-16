Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью

Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью

Александр Панько
16.09.20 16:31
98
Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью

Главное: Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью, через который паломники-хасиды пытаются въехать в Украину, несмотря на запрет.

Детали: Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью в Черниговской области. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 сентября. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

При этом в ведомстве напомнили, что сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину, и подчеркнули, что обеспечили людей продуктами питания и медикаментами.

В тему: На границе Украины с Беларусью на данный момент находится от одной до двух с половиной тысяч хасидов. По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, неизвестные заманили их туда обманом.

Напомним: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус.

10 сентября группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, граница, Черниговская область, Арсен Аваков, хасиды, Беларусь

Комментарии

Статьи

16.09.20 09:20

Деды зиговали

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.09.20 09:06

«Динамо» начинает с АЗов

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают
15.09.20 22:07

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают

Автор: Юлия Кацун, KP.UA

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В ГБР назвали крайних в сдаче Крыма и развале армии

В ГБР назвали крайних в сдаче Крыма и развале армии
16.09.20 13:28
815
Последние новости
16.09.20 16:43

В Украине введут новый формат водительских прав
16.09.20 16:31

Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью
16.09.20 16:22

У Билла Гейтса произошло огромное горе
16.09.20 16:05

В РПЦ считают, что ПЦУ решила переформатировать православное сознание украинцев в политическое
16.09.20 15:44

Микки Рурк снимается в фильме об известном православном святом
16.09.20 15:41

В Украине изменились правила разделения на карантинные зоны
16.09.20 15:30

Митрополит Антоний рассказал, чем опасна глупость
Фото и Видео
У Билла Гейтса произошло огромное горе
У Билла Гейтса произошло огромное горе
У Билла Гейтса произошло огромное горе
У Билла Гейтса произошло огромное горе
В МВД рассказали о тысячах обманутых хасидов на границе с Беларусью
В МВД рассказали о тысячах обманутых хасидов на границе с Беларусью
В Хмельницком произошло кровавое ДТП
В Хмельницком произошло кровавое ДТП
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер
Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер
Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы
Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.