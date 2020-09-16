Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью

Главное: Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью, через который паломники-хасиды пытаются въехать в Украину, несмотря на запрет.

Детали: Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью в Черниговской области. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 сентября. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

При этом в ведомстве напомнили, что сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину, и подчеркнули, что обеспечили людей продуктами питания и медикаментами.

В тему: На границе Украины с Беларусью на данный момент находится от одной до двух с половиной тысяч хасидов. По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, неизвестные заманили их туда обманом.

Напомним: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус.

10 сентября группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.