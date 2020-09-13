Средиземноморье: стало известно о позиции Армении

«Ситуация в Восточном Средиземноморье благоприятна для активизации инициативной внешней политики Армении и стимулирования сотрудничества с другими дружественными государствами на основе общих интересов», — об этом в интервью AnalitikaUA.net отметила эксперт-международник Вардуи Арутюнян.

«В условиях обострения ситуации в регионе мы становимся свидетелями консолидации ряда государств вокруг Греции и Кипра, как Франция, ОАЭ, Израиль, Египет, которые на каком-то этапе имели достаточно серьезные противоречия и конфликт интересов с Турцией. То же самое и в случае с Арменией, учитывая безоговорочную поддержку Турции политике блокады и изоляции Армении со стороны Азербайджана. Мы стали свидетелями этого и во время июльской эскалации.

Поэтому в 2019 году стартовал формат трехстороннего сотрудничества Армении, Греции и Кипра. Такой формат трехстороннего сотрудничества для Греции и Кипра не новость. Еще с 2013г. такой формат действует с Израилем, с 2014г. – с Египтом. Неслучайна также активность Армении за последние годы в этих направлениях и визит министра иностранных дел в Египет.

Армения пытается использовать эту ситуацию для еще большего стимулирования проактивной внешней политики, расширения сотрудничества, что, можно сказать, исходит из интересов Армении. Например, во время июльской эскалации со стороны того же Кипра была очевидная поддержка Армении и Арцаху, что очень важно с точки зрения взаимной поддержки.

Это довольно-таки перспективное направление для Армении, и не исключено, что этот формат будет расширен, включив первостепенно также сферу безопасности и обороны»», — подчеркнула Арутюнян.