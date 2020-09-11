Стало известно, что будет с курсом гривны до конца этого года

Главное: Что будет с курсом гривны к концу нынешнего года? Свой прогноз дал НБУ.

Детали: Эксперты НБУ дали прогноз, рассказав, что ждет курс гривны до конца 2020 года. Его публикует пресс-служба финансового регулятора.

Сообщается, например, что в минувшем августе фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1.п,

В НБУ говорят: «Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года».

В сообщении также информируют: «Подорожание энергоносителей и отображение эффектов слабой гривны были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в частности за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров».

Финансовый регулятор отмечает: «Замедлилось падение цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г), что обусловлено как ослаблением гривны в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей».

При этом в прогнозе сказано о следующем: «Продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г). Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости».

Также банкиры сообщают: «Темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г). Слабый спрос и усиление карантинных ограничений в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка».

Финансисты делают акцент: «Рост административно регулируемых цен ускорился более существенно, чем ожидалось (до 5,2% г/г). Стоимость природного газа для населения хотя и оставалась меньше, чем в прошлом году, в августе выросла из-за мирового тренда подорожания энергоносителей».

Эксперты резюмируют: «Удешевление топлива продолжало замедляться (до 17,9% г/г), отражая рост мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса».

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали, что курс гривны просел к концу недели: появились данные НБУ.