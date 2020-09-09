Аннексированный Крым потрясло жуткое ДТП

Главное: Страшное ДТП произошло в Крыму. Его жертвами стали два человека.

Детали: Утром среды, 9 сентября, в аннексированном Россией Крыму на автодороге Митяево – Трудовое произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали два человека.

Как передают местные спасатели, еще три человека тяжело пострадил.

Известно, что тут произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Peugeot Partner.

В сообщении говорится, что «водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы, не совместимые с жизнью, еще три человека пострадали».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что в Крыму пьяный водитель без прав сбил маленьких девочек, спокойно стоявших на тротуаре.