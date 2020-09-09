В Украине начали торговать ПЦР-тестами на коронавирус для выезда за рубеж

Главное: Туристические компании в Украине предлагают своим клиентам услугу приобретения справки о негативном результате теста на COVID-19, необходимой для въезда в некоторые страны.

Детали: В Украине начали торговать справками об отрицательном результате теста на коронавирусную болезнь COVID-19 для выезда за границу. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на коммерческого директора сети медицинских лабораторий «Синэво» Николая Скавронского, на сегодняшний день ПЦР-тесты делают и для выявления вируса, и выполняя формальные требования для выезда за границу или выхода из карантина.

«Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некоторая торговля справками „отрицательного результата ПЦР для выезда за границу“», — рассказал он.

По его словам, «по таким схемам уже работают некоторые туроператоры, предлагая за условно небольшие деньги туристам оформление необходимой справки даже без сдачи анализа».

В тему: 28 июля 2020 года стал известно, что власти Болгарии усложнили въезд на свою территорию туристам из Украины, требуя с 30 июля предъявить отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позже 72 часов до въезда.

Спустя несколько дней под давлением туроператоров это требование было отменено.

С 1 сентября власти Египта начали требовать от туристов предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при въезде в страну.