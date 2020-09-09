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Лукашенко признался, что надоел своему народу

Александр Панько
09.09.20 19:35
133
Лукашенко признался, что надоел своему народу

Главное: Александр Лукашенко допустил, что надоел своему народу. Он сделал интересное признание.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с российскими СМИ. Он сделал интересное заявление.

Так, лидер страны сказал: «Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали».

Политик добавил: «Подавляющее большинство, люди, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу».

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что Лукашенко внесен в базу «Миротворца».

Тэги: Александр Лукашенко, мир, протесты, Беларусь

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