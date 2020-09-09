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Неизвестные ломятся в квартиру к Нобелевскому лауреату из Беларуси

Александр Панько
09.09.20 12:59
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Неизвестные ломятся в квартиру к Нобелевскому лауреату из Беларуси

Главное: Неизвестные пытаются попасть в квартиру Нобелевского лауреата из Беларуси Светланы Алексиевич, которая на данный момент остается единственным представителем оппозиции в стране, который находится на свободе.

Детали: В квартиру Нобелевского лауреата по литературе, белорусской писательницы Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные люди. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

Эту информацию подтвердила и сама Алексиевич в своем обращении, размещенном на официальном сайте белорусского Пен-центра. «Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь», — написала она, добавив, что на данный момент «уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета». «Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», — цитирует писательницу.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, сегодня утром в Минске был задержан еще один член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак.

Если эта информация подтвердится, то Светлана Алексиевич останется последним членом президиума совета, находящимся в на свободе в Беларуси. Она пообещала, что не покинет страну.

В тему: 8 сентября 2020 года соратницу бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову задержали за незаконное пересечение границы. Ее двум ее коллегам удалось выехать в Украину, что было подтверждено Государственной пограничной службой Украины.

Тэги: протест, мир, оппозиция, Минск, репрессии, Беларусь, Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат

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