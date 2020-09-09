Власти Грузии рассказали, что ждет Саакашвили, если он пересечет границу

Главное: Власти Грузии ответили на обещание Михаила Саакашвили вернуться в страну. Его хотят задержать прямо на границе.

Детали: Власти Грузии сообщили, что задержат экс-президента страны Михаила Саакашвили прямо на границе, если тот все же вернется, как обещал ранее. Об этом в эфире одного из местных телеканалов сказала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Она заявила: «Если Михаил Саакашвили вернется, его задержание, исходя из статуса, произойдет на границе, и затем он понесет наказание».

Министр добавила: «Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами. Сегодняшняя тюрьма управляется высшими международными стандартами».

Также чиновница обещает: «У него будет наилучшее питание. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами».

Напомним: ранее Михаил Саакашвили заявил: «Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия».

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