На фоне протестов в Беларусь направляются войска из России и Сербии

Главное: Военнослужащие из России и Сербии 10 сентября прибудут в Брест для проведения совместных учений с коллегами из Беларуси. Целью учений заявлена борьба с терроризмом.

Детали: На полигоне Брестской 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдут ежегодные многонациональные тактические учений «Славянское братство — 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Как сообщает БЕЛТА, в ходе учений подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят многонациональную тактическую группу и отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проводятся ежегодно в странах-участницах. В минувшем году маневры проходили в Сербии. В этот раз прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом официальной инаугурации еще не было.

Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.

Протесты в стране продолжаются.